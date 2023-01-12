له 3 أهداف.. الاردن تبتدئ مشروعًا مع العراق قد ينتهي بعد 30 عامًا

2023/01/12 | 23:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ترجمة

كشفت شبكة الميدل ايست، اليوم الخميس، عن توجه السلطات الاردنية لبناء مدينة تجارية تربطها بالعراق والسعودية، وذلك للتخلص من ديونها وتخفيف العبء الاقتصادي الذي تعاني منه فضلا عن تقليل الضغط السكاني الذي تشهده.

وقالت الشبكة في تقرير ترجمته (بغداد اليوم)، إن "السلطات الأردنية وعلى الرغم من الديون الكبيرة والاقتصاد المتراجع، تحاول الان بناء مدينة تجارية تقوم بربطها مع العراق والسعودية في محاولة لتخفيف العبء الاقتصادي الذي تعاني منه الان عبر تطوير التجارة مع البلدين".

وأشارت الشبكة إلى أن "الفرص الاقتصادية التي ظهرت في العراق مع تطور النشاط الاقتصادي داخل البلاد وتحسن الوضع الأمني، دفعت بالسلطات الأردنية الى اخذ المخاطرة ببناء المدينة الجديدة بهدف تحسين تجارتها مع العراق، بالإضافة الى تقليل الضغط السكاني الذي تعاني منه الان".

وأوضحت أنه "من المتوقع ان تنهي الأردن بناء المدينة التجارية الجديدة وشبكة النقل التي تربطها بالعراق والسعودية بحلول عام 2050"، مشيرة إلى أن "مبلغ الدين العام ضد الأردن وصل الى 45 مليار دولار، الامر الذي يتطلب تعاونا اقتصاديا كبيرا مع العراق والسعودية للتخلص منه".

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