تفاصيل تخص

2023/01/12 | 23:36 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، اليوم الخميس، بارتفاع حصيلة المصابين من القوات الامنية جراء اشتباك مسلح مع احد تجار المخدرات في منطقة البو زويد بمحافظة السماوة .

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