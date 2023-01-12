2023/01/12 | 23:50 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: rXsMx46LXKs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ياسين العامري: افراح العراقيين بعد الفوز تعطي رسالة مفادها ان ابناء العراق متحدون) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ياسين العامري: افراح العراقيين بعد الفوز تعطي رسالة مفادها ان ابناء العراق متحدون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).