2023/01/13 | 00:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وصف محافظ البصرة أسعد العيداني، اليوم الخميس، رفع صورته في ملعب “جذع النخلة” أثناء مباراة العراق واليمن ضمن بطولة كأس الخليج بـ “أكبر الخروقات”.وقال العيداني، إنّ “ما حدث اليوم برفع صورتي شخصيًا في كان من بين أكبر الخروقات، وقد شددنا سابقًا على منع رفع أي صور أو شعارات”.وأضاف مخاطبًا عناصر الأمن […]

ظهرت المقالة بعد رفع صورته داخل ملعب البصرة..



العيداني يغضب ويطلق نداءً مركزياً أولاً على ايرث نيوز.

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