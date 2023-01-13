2023/01/13 | 00:00 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لمساعدة سكان ألبرتا المؤهلين، طورت حكومة ألبرتا خطة سداد جديدة حيث سيتلقى سكان ألبرتا المؤهلون 100 دولار شهريًا للمساعدة في دفع الفواتير وإطعام عائلاتهم.ستبدأ هذه المدفوعات في 31 يناير 2023، وتتكرر لمدة 6 أشهر بعد القسط الأول.ومع ذلك، لا يمكن للجميع التقدم.وفقًا لموقعهم على الويب، يُعتبر الأشخاص التالية أسماؤهم مؤهلين ويمكنهم تقديم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قد تكون مؤهلاً لتلقي 600 دولار من حكومة ألبرتا وإليك ما يجب معرفته شبكة القيقب الدولية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قد تكون مؤهلاً لتلقي 600 دولار من حكومة ألبرتا وإليك ما يجب معرفته) نشر أولاً على موقع (شبكة القيقب الدولية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قد تكون مؤهلاً لتلقي 600 دولار من حكومة ألبرتا وإليك ما يجب معرفته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة القيقب الدولية).