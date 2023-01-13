نائب يحدد سبب غياب مشاريع القوانين المهمة في الفصل السابق

2023/01/13 | 00:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حدد عضو مجلس النواب، محمد سعدون السوداني، اليوم الخميس، أسباب أداء البرلمان غير المنتج للقوانين التي تمس حاجة المواطنين خلال الفصل التشريعي السابق، فيما أكد أن الفصل التشريعي الجديد سيشهد إقرار مشاريع قوانين مهمة.

وقال السوداني في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “احد أسباب أداء مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الثاني غير المنتج يعود لعدم استقرار اللجان النيابية بشكل نهائي، والذي أثر تاثيراً مباشراً على عمل البرلمان”.

وأضاف: “نتنظر خلال الفصل التشريعي الجديد انهاء ملف رئاسات اللجان الدائمة على اعتبار كل الموجودين الان هم رؤساء السن”.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن ” مجلس النواب واللجان الدائمة سيسرعون ويباشرون في المرحلة المقبلة بتقديم مشاريع القوانين الموجودة حاليا على طاولة اعمال البرلمان وكذلك ننتظر مشاريع قوانين من قبل الحكومة”.

وبين السوداني، أن “الفصل التشريعي الثالث سيشهد ايجاد مشاريع قوانين مهمة وتمس حاجة المواطنين”.

وفي وقت سابق من اليوم، حددت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، يوم السبت المقبل، موعد أولى جلسات البرلمان خلال الفصل التشريعي الجديد، فيما لفتت أن جدول اعمال الجلسة سيتضمن سبع فقرات بينها تأدية

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