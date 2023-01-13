2023/01/13 | 00:07 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 12 يناير، 2023 بغداد/المسلة: المسلة تنشر أبرز ما جاء في كلمة رئيس مجلس الوزراء محمد...

ظهرت المقالة السوداني يدعو الشركات الألمانية للاستثمار في العراق بمشاريع الطاقة المتجددة أولاً على المسلة.

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