أبرزهم ميسي ومبابي وصلاح.. الفيفا يعلن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم

2023/01/13 | 00:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، يوم الخميس، عن ترشيح 14 لاعبا لجائزة أفضل لاعب في العالم (The Best FIFA)، وقال إنه سيتم الإعلان عن الفائز في حفل يقام يوم ٢٧ فبراير/ شباط.

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