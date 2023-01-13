شاهد بالفيديو.. الله وكيلكم عايش على بيع الخبز والطحين غالي جدا وبلا رعايه

2023/01/13 | 01:00 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: YQZj91QxCWs

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