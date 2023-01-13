2023/01/13 | 01:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ZQs_Lz3rNIU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بعد الفوز على اليمن .. العراق يخطو بثبات نحو لقب خليجي 25 في البصرة | ملاعب) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بعد الفوز على اليمن .. العراق يخطو بثبات نحو لقب خليجي 25 في البصرة | ملاعب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).