نجوم العراق: نريد لقب

2023/01/13 | 01:11 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبر عدد من نجوم منتخب العراق في حديثهم مع "العربي الجديد"، عن سعادتهم بالوصول لنصف نهائي بطولة "خليجي 25"، عقب الانتصار الكبير على منتخب اليمن، بخمسة أهداف مقابل لا شيء، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات.

وأكد شيركو كريم نجم منتخب العراق، بأن جميع اللاعبين حاضرون لخوض منافسات البطولة، وملتزمون بتعليمات المدرب الإسباني كاساس، حيث باتوا مطالبين بالتركيز أكثر الآن.

أما الحارس فهد طالب، فقال: "إن شاء الله نهدي بطولة خليجي 25 إلى الشعب العراقي، وحضور الجماهير مبهر في البطولة، ونحن قادرون على تحقيق اللقب، والتغلب على أي منافس قادم".

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بدوره، قال مناف يونس: "نحن منتخب العراق ولا يهمنا من سيكون في مواجهتنا بنصف نهائي كأس الخليج، لأننا نريد تحقيق اللقب".

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