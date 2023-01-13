هروب تجار المخدرات واستشهاد منتسب وإصابة 18 وحرق مدرعات بالسماوة

2023/01/13 | 01:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - المثنى

أفاد مصدر امني في المثنى، الجمعة، بان تجار المخدرات هربوا بعد 11 ساعة من الاشتباكات العنيفة التي ادت الى استشهاد منتسب واصابة 18 آخرين، في السماوة.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "الاشتباكات العنيفة في السماوة بين تجار مخدرات والقوات الأمنية والتي استمرت لاكثر من 11 ساعة اسفرت عن استشهاد منتسب واصابة 18 آخرين، وهروب التجار عبر الأنفاق والأزقة الضيقة".

وأضاف أن "المجرم ساعده أفراد عصابته على الهرب ومواجهة القوات الأمنية".

وتابع، انه "تم إحراق 3 مدرعات للقوات الأمنية أثناء المواجهة العنيفة مع العصابة الإجرامية".

وأفاد مصدر امني، في وقت سابق من الخميس، باستشهاد منتسب وإصابة 6 آخرين في اشتباكات مع تجار مخدرات بالمثنى.

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