واشنطن: الأسد ارتكب أعمالا وحشية ولا نؤيد تطبيع أي دولة علاقاتها معه

2023/01/13 | 01:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحد باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، الخميس، إن الرئيس السوري، بشار الأسد، " ارتكب أعمالا وحشية، وقواته ارتكبت جرائم حرب، وسنواصل العمل على محاسبة النظام، وتشجيع شركائنا وحلفائنا على عدم التطبيع معه وعلى تطبيق القرار ٢٢٥٤".

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