2023/01/13 | 01:54 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 13 يناير، 2023 بغداد/المسلة: المسلة تنشر ابرز تفاعلات الحوارات التلفزيونية، الخميس 01/12/2023.محافظ بابل وسام...

ظهرت المقالة ساعة المسلة: فشل في عمل المقاولات ببابل..



والفساد يقود خمسة مدراء البلديات للسجن أولاً على المسلة.

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