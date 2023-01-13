استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

2023/01/13 | 02:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استشهد فلسطينيان برصاص الجيش الإسرائيلي خلال تنفيذه عمليتين عسكريتين في الضفة الغربية التي تشهد منذ حوالي عام تصاعد وتيرة العنف.وأكد الجيش الإسرائيلي الخميس، أن قواته أصابت بالرصاص شخصا واحدا خلال تنفيذها عملية عسكرية في مخيّم قلنديا للاجئين الفلسطينيين الذي يقع بين رام الله والقدس.وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية “استشهاد المواطن سمير عوني أصلان (41 […]

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