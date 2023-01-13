لا ولاية قانونية للأم!

2023/01/13 | 02:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحتاج الطفل إلى انتقال من المدرسة...؟ لابد من حضور الأب لأنه الولي القانوني عليه.يحتاج القاصر لاستخراج جواز سفر للمشاركة في رحلة مدرسية...؟ وحده الأب يستطيع استخراج الجواز.

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