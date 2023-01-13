2023/01/13 | 02:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، يوم الخميس، إن تغيير روسيا لقائد قواتها في أوكرانيا "يعكس تحديات منهجية يواجهها الجيش الروسي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمريكا تعلق على تغيير روسيا لقائد قواتها في أوكرانيا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمريكا تعلق على تغيير روسيا لقائد قواتها في أوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).