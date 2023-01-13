"إعدام دمية على هيئة أردوغان".. يثير أزمة دبلوماسية بين تركيا والسويد

2023/01/13 | 03:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استدعت وزارة الخارجية التركية، يوم الخميس، السفير السويدي لدى أنقرة ستافان هيرستروم إلى مقر الوزارة لإبلاغه بـ"إدانة أنقرة واحتجاجها الشديدين للأفعال التي وقعت في العاصمة السويدية ستوكهولم"، في إشارة إلى تعليق دمية تصور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على عامود قرب مبنى البلدية التاريخي في ستوكهولم، بحسب وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

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