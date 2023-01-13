2023/01/13 | 04:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جهود أميركية في القضاء على "داعش" وتجفيف مصادر تمويله

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