بايدن عقب العثور على وثائق سرية في مرآب منزله: أتعامل مع القضية بجدية

2023/01/13 | 04:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الخميس، مجددا أنه "يتعامل بجدية كبيرة" مع قضية العثور على وثائق سرية في أماكن تخصه، وذلك بعد الإعلان عن العثور على مجموعة جديدة من الوثائق داخل مرآب بمنزله في ويلمنغتون بولاية ديلاوير.

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