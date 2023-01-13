تعيين مدّع عام مستقلّ للتحقيق بقضية وثائق بايدن السرية

2023/01/13 | 05:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس الأميركي جو بايدن متحدثا في البيت الأبيض في 12 كانون الثاني/يناير 2023 © ا ف ب آندرو كاباييرو رينولدز واشنطن (أ ف ب) – أخذت قضية الوثائق الرسمية السرّية التي عُثر عليها في منزل الرئيس الأميركي جو بايدن وفي مكتب كان يستخدمه قديماً، بُعداً أكبر الخميس مع تعيين مدّعٍ عامٍ مستقلّ للتحقيق في […]

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