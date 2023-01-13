رئيس بلدية لندن يعتبر أن بريكست ألحق “ضررا هائلا” ببريطانيا

2023/01/13 | 05:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة جوية من مدينة لندن في 12 كانون الأول/ديسمبر 2022 © ا ف ب دانيال ليال لندن (أ ف ب) – يلقي رئيس بلدية لندن العمالي صادق خان الخميس خطابا سيتوجه فيه الى رئاسة الوزراء البريطانية ليدعوها الى الاعتراف “بالضرر الهائل” الناجم عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والإقرار بأن بريكست “لا يعمل”.وأطلقت […]

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