وزير الدفاع الأميركي يلتقي نظيره الياباني في البنتاغون

2023/01/13 | 06:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن نظيره الياباني ياسوكازو هامادا، الخميس في البنتاغون، غداة الإعلان عن الانتشار المرتقب لقوة رد سريع أميركية في اليابان.

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