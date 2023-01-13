بعد تصريحات بشار الأسد وأردوغان.. أمريكا توضح موقفها من تطبيع الدول لعلاقاتها مع النظام السوري

2023/01/13 | 06:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، يوم الخميس، الرئيس السوري بشار الأسد بأنه "ارتكب فظائع ضد شعبه، وكذلك ارتكبت قواته جرائم حرب"، وقال إن واشنطن "ستستمر في ثني شركائنا حول العالم عن تطبيع العلاقات مع نظام الأسد أو تحسينها".

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