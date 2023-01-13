المشكلة الحقيقية في قضية الشعراوي

2023/01/13 | 07:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم تزل المشكلة حول الشيخ الشعراوي تلقي بظلالها في الإعلام العربي وعلى شبكات التواصل الاجتماعي.ما بين مؤيد للشيخ الشعراوي، وما بين رافض له، تاهت أمور عديدة نحتاج إلى توضيحها في هذا المقال.

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