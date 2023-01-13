النفوذ الامريكي الايراني المزدوج في العراق

2023/01/13 | 07:25 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:ادهم ابراهيم تسبب الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 في تدمير الدولة ، والبنية التحتية من ماء وكهرباء ومؤسسات صحية وتعليمية وطرق وخدمات .كما تسبب في التشويش الفكري لعدد من...أكمل القراءة ←

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