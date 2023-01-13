الإسلام السياسي وضياع حلم الدولة في العراق

2023/01/13 | 07:25 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سمير عادل تعتبر حكومة السوداني محطة حرجة وخطيرة في عمر الإسلام السياسي لبقائه في السلطة، منذ تسويقه وتعويمه وتنصيبه من قبل الاحتلال، وبقائه في السلطة مرهون بالقضاء على التشرذم السياسي...أكمل القراءة ←

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