أميركا والمشروع التوسّعي الإيراني…

2023/01/13 | 07:25 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم : خيرالله خيرالله من المفيد تكرار أنّ الحرب الأوكرانية، التي ستدخل قريبا سنتها الثانية، غيّرت العالم.لم تكشف هذه الحرب الحجم الحقيقي لروسيا ونوعية سلاحها والشخصية الحقيقيّة لفلاديمير بوتين...أكمل القراءة ←

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