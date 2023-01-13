السعودية.. الداعية عائض القرني يعلق

2023/01/13 | 07:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق الداعية الإسلامي، عائض القرني، على جناح وزارة الحجّ والعمرة السعودية في "اكسبو الحج" قائلا إنه "وجد روح التجديد".

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