توفير للتكاليف.. الكشف عن أول

2023/01/13 | 08:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدمت شركة صينية، الخميس، حصانا مستنسخا للجمهور، وهو الأول في نوعه الذي يولد في البلاد، وتمت الموافقة عليه للمشاركة بمسابقات رياضة الفروسية.

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