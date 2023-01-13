قائمة بأقوى 5 جيوش في العالم لعام 2023.. شاهد من يتصدر

2023/01/13 | 09:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حافظت الولايات المتحدة الأمريكية على الصدارة في قائمة أقوى جيوش العالم لعام 2023 وفقًا لتصنيف موقع "غلوبال فاير باور" المختص بالشؤون العسكرية للدول، فيما حلت روسيا في المرتبة الثانية رغم تعثر جيشها في أوكرانيا.

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