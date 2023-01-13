"سبات عمراني" قد يطال العراق.. لعبة الدولار توقف المشاريع والمستثمرين عن العمل

2023/01/13 | 09:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

حذر القيادي في تحالف الفتح عدي عبد الهادي، اليوم الجمعة، مما أسماه "سبات عمراني" يطال العراق بسبب "لعنة الدولار"، مرجحا، أن تتخلى الشركات والمستثمرون عن المضي بمشاريعهم الاستثمارية.

وقال عبد الهادي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "مايحدث الان في سوق سعر صرف الدولار هو أجندة امريكية واضحة المعالم، الغاية منها ابتزاز حكومة السوادني بشكل مباشر لتحقيق اجندة كبيرة ومهمة تتعلق بالوضع العام في منطقة الشرق الاوسط".

واضاف، أن "من النتائج السلبية للعنة الدولار هي امكانية خلق سبات عمراني يطال اغلب محافظات العراق لان اعداد المشاريع واجراء التقييم المادي لها يحدد في اسعار محددة من قبل الشركات والمقاولين، والارتفاعات الاخيرة ستكلفهم خسائر مضاعفة ما يدفعهم للتخلي عنها، او انتظار استقرار سوق الصرف خصوصًا وأن 70-80% من المواد التي تدخل في المشاريع التخصصية هي مستوردة".

واشار إلى وجوب ان "تكون هناك معالجات جذرية تؤمن الاستقرار المالي في العراق وان تكون بعيدة عن الاجندة الامريكية في البلاد"، لافتا الى ان "اغلب القطاعات تأثرت بحركة سوق سعر صرف الدولار مؤخرا".

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