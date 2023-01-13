2023/01/13 | 09:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني صعدت أسعار الذهب اليوم الجمعة لتتجه نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، مدعومة بضعف الدولار وتوقعات برفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ.ومؤشر الدولار في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المعدن الأصفر يزداد بريقا مدعوما بضعف الدولار المركز الخبري الوطني.

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