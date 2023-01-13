2023/01/13 | 09:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قدمت شركة صينية، الخميس، حصانا مستنسخا للجمهور، وهو الأول في نوعه الذي يولد في البلاد، وتمت الموافقة عليه للمشاركة بمسابقات رياضة الفروسية.وعملية استنساخ خيول السباقات أو تلك المنتمية إلى سلالات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص يفتح افاقاً جديدة للفروسية..



الكشف عن أول “حصان مستنسخ” في الصين المركز الخبري الوطني.

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