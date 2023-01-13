2023/01/13 | 09:51 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يفتح آفاقاً جديدة للفروسية.. الصين تقدم أول جواد مستنسخ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/01/13 | 09:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يفتح آفاقاً جديدة للفروسية.. الصين تقدم أول جواد مستنسخ) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يفتح آفاقاً جديدة للفروسية.. الصين تقدم أول جواد مستنسخ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).