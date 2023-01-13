بناء أول مسجد في العالم بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بدبي

2023/01/13 | 10:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي عن بناء أول مسجد في العالم بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، يتسع لـ600 مصل، وينتهي العمل منه عام 2025، ويدير عملية البناء 3 عمال.وقال المدير العام للدائرة، حمد بن الشيخ أحمد الشيباني، إن “المشروع يعد ترجمة لرؤية حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التي […]

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