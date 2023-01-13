رحيل الابنة الوحيدة لإلفيس بريسلي عن 54 عاما

2023/01/13 | 10:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفيت ليزا ماري بريسلي، الابنة الوحيدة لإلفيس بريسلي والمغنية وكاتبة الأغاني التي حافظت على إرث والدها، الخميس، بعد دخولها المستشفى لحالة طبية طارئة، عن عمر 54 عاما.

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