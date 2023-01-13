ضمن عملية مُحكمة.. العثور على كدس للاسـلحة جنوب سامراء

2023/01/13 | 10:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - صلاح الدين

اعلنت سرايا السلام، اليوم الجمعة، العثور على كدس للاسلحة جنوب سامراء بمحافظة صلاح الدين ضمن عملية أمنية مُحكمة.

وذكر الإعلام الخاص بالسرايا في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة لاستخبارات اللواء 313 التابع لقيادة قاطع سامراء، نفذت قطعات اللواء عملية امنية واسعة النطاق في منطقة "الصبيحات" والمناطق المحيطة بها جنوب مدينة سامراء".

وتابع، أن "العملية شارك فيها فوج الطوارئ وهندسة المتفجرات والفوج الثالث وعدد من الاختصاصات العسكرية"، مبينا أنه "تم العثور على كــدس يضم مخــلفات حــربية، وتمت معالجته على الفور من قبل هندسة المتفـجرات".

تحرير: أ.ف

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