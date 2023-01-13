حملة أممية لمساعدة 30 مليون طفل حول العام يعانون سوء التغذية

2023/01/13 | 10:20 - المصدر: بغداد اليوم

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أطلقت خمس وكالات تابعة للأمم المتحدة في بيان مشترك الخميس حملة إنسانية بعنوان "قبل فوات الأوان" لجمع الأموال لمساعدة 30 مليون طفل يعانون سوء تغذية حادا في 15 بلدا هي "الأكثر تضررا".



وتسعى الحملة إلى منع سوء التغذية الحاد لدى الأطفال وكشف حالاته وعلاجها، فيما طالب مسؤولون أمميون بمواجهة هذه الأزمة عبر "حلول مجربة"، مؤكدين أن "أزمة الغذاء العالمية هي أيضا أزمة صحية، فسوء التغذية يؤدي إلى المرض، والمرض يؤدي إلى سوء تغذية".

أطلقت الأمم المتحدة، أمس الخميس، نداء "قبل فوات الأوان" لجمع الأموال لمساعدة 30 مليون طفل يعانون سوء تغذية حادا في بلدان متضررة من أزمة الغذاء.

وأكدت 5 وكالات تابعة للأمم المتحدة، في بيان مشترك، أن "أكثر من 30 مليون طفل في البلدان الـ15 الأكثر تضررا، يعانون من الهزال - أي سوء التغذية الحاد - ويعاني 8 ملايين من هؤلاء الأطفال من الهزال الشديد، وهو أكثر أشكال نقص التغذية فتكا".

والبلدان الـ15 المتضررة هي: أفغانستان وبوركينا فاسو وتشاد والكونغو الديموقراطية وإثيوبيا وهايتي وكينيا ومدغشقر ومالي والنيجر ونيجيريا والصومال والسودان وجنوب السودان واليمن.

ويؤدي الارتفاع الهائل في أسعار المواد الغذائية إلى تفاقم نقص الغذاء ويعوق الوصول إلى المواد الغذائية الأساسية بأسعار معقولة.



وقد أدت النزاعات وتغير المناخ وجائحة كورونا إلى تفاقم الوضع، وفقا لتلك الوكالات.

من جانبه حذر شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، من أن "هذا الوضع يرجح أن يتدهور أكثر في عام 2023".

وتدعو وكالات الأمم المتحدة إلى زيادة الاستثمارات لدعم جهودها من أجل تلبية "الاحتياجات غير المسبوقة الناتجة من هذه الأزمة المتفاقمة، قبل فوات الأوان".

وتسعى الوكالات إلى منع سوء التغذية الحاد لدى الأطفال وكشف حالاته وعلاجها من خلال العمل على جبهات الغذاء والصحة والمياه والنظافة وأنظمة الحماية الاجتماعية.

وشدد دونيو على ضرورة التأكد من أن الغذاء الصحي "متاح ويمكن الحصول عليه بأسعار معقولة".

وستشمل خطة العمل الأطفال دون سن الخامسة والحوامل والمرضعات والأمهات ومقدمي الرعاية للأطفال دون الخامسة.

وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل إن "الأزمات المتتالية الحالية تترك ملايين الأطفال يعانون سوء تغذية حادا، وزادت من صعوبة حصولهم على الخدمات الأساسية".

وأضافت "الهزال مصدر معاناة للطفل وفي الحالات الشديدة منه يمكن أن يؤدي إلى الوفاة أو الإضرار الدائم بنمو الأطفال وتطورهم".

وأشارت راسل إلى أن هذه الأزمة يجب معالجتها "بحلول مجربة من أجل تجنب الهزال لدى الأطفال وكشف حالاته ومعالجتها في مرحلة مبكرة".

جدير بالذكر أن الأطفال المصابين بسوء تغذية حاد يعانون ضعفا في جهاز المناعة، وهم أكثر عرضة للوفاة جراء أمراض الطفولة الشائعة.

تحرير: ر.



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