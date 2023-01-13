صرعى ومصابون بحادث

2023/01/13 | 10:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - المثنى

اعلنت مديرية مرور محافظة المثنى، اليوم الجمعة، مصرع واصابة 15 شخصا بحادث سير مروع بين مركبتين ضمن الحدود الادارية للمحافظة.

وذكر بيان للمديرية، تلقته (بغداد اليوم)، أنه "حصل حادث تصادم ضمن الحدود الإدارية لمحافظة المثنى على الطريق السريع بين مركبتين الاولى مارسيدس تريلة أزرق والثانية فان باص ".

واضاف، أن "سبب الحادث هو الاستدارة الخاطئة في وسط الشارع وعدم التأكد من خلو الشارع من قبل صاحب المركبة الأولى مما أدى إلى تفاجئ صاحب المركبة الثانية وحصول التصادم"، مشيرا الى أن "7 اشخاص لقوا مصرعهم واصيب 8 اشخاص ".

تحرير: أ.ف

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