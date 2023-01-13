انقاذ العراق من انهيار حتمي..الحلقة الأولى: (مصافي النفط – الحل من خلال الثورة التقنية)

2023/01/13 | 10:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:محمد توفيق علاوي

أقول لكم وبكل صدق وإخلاص إذا بقي الوضع

على ماهو عليه الآن فنحن متجهون الى

انهيار اقتصادي حتمي ستبدأ ملامحه من

عام 2025 كما تؤكده التقارير العالمية

للبنك الدولي وغيرها من المؤسسا

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