الثماني سنوات الماضية هي الأكثر دفئًا بالتاريخ على كوكب الأرض.. كم بلغ الارتفاع في درجات الحرارة؟

2023/01/13 | 10:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر تقرير جديد أن السنوات الثماني الماضية هي الأكثر دفئًا على الإطلاق، حيث أدى التركيز المتزايد للغازات المسببة للحرارة في الغلاف الجوي إلى دفع درجات الحرارة العالمية نحو نقطة تحول خطيرة.

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