2023/01/13 | 10:34 - المصدر: وكالة النبأ
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- توقعت تساقطاً للأمطار وانخفاضاً في درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأنواء الجوية: أمطار وانخفاض في درجات الحرارة) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأنواء الجوية: أمطار وانخفاض في درجات الحرارة) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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