الأنواء الجوية: أمطار وانخفاض في درجات الحرارة

2023/01/13 | 10:34 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت تساقطاً للأمطار وانخفاضاً في درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين.

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