بعد حديث الطيار السعودي.. تقرير يكشف عن

2023/01/13 | 10:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير حديث صدر عن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الخميس، عن تسجيل مئات المشاهدات الجديدة لأجسام طائرة مجهولة (UFO).

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