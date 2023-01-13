2023/01/13 | 11:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أحيت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب حفلا غنائيا في الكويت، وذلك بعد غيابها خلال الفترة الماضية عن إحياء الحفلات.وخلال إحيائها الحفل، وفي أول رد للفنانة حول أزمتها الأخيرة بعد زيارتها للمطرب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شيرين تعلق على زيارتها لفضل شاكر المركز الخبري الوطني.

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