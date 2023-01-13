الأمم المتحدة تطلق نداء لإنقاذ 30 مليون طفل يعانون سوء تغذية حادًا

2023/01/13 | 11:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أطلقت الأمم المتحدة، الخميس، نداء “قبل فوات الأوان” لجمع الأموال لمساعدة 30 مليون طفل يعانون سوء تغذية حادًّا في بلدان متضررة من أزمة الغذاء.وأكدت خمس وكالات تابعة للأمم المتحدة في […]

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