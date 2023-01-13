العراق وبريطانيا يبحثان إمكانية تنفيذ مشروع تحلية ماء البصرة

2023/01/13 | 11:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير الإعمار والإسكان والبلديات

العراقي، بنكين ريكاني، اليوم الخميس،

مع السفير البريطاني في العراق مارك

برايسون ريتشاردسون إمكانية تنفيذ

مشروع تحلية ماء البصرة.

وذكرت وزارة الإعمار والإسكان، أن

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