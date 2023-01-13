انقاذ باللحظات الاخيرة.. انتشال طفلتين من ألسنة النيران داخل منزل في تكريت

2023/01/13 | 11:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -

محافظةصلاح الدين

فرقنا تنقذ طفلتين بعمر الورد من حادث حريق اندلع داخل دار سكن في قضاء تكريت بمحافظة صلاح الدين.

حيث تم تقديم الإسعافات الأولية والانعاش الرئوي لهما وعادتا للحياة بعد ان كان مغمى عليهما بسبب استنشاق نواتج الحريق ليتم نقلهما إلى المستشفى القريب لتلقي العلاج ألازم فيها.

يتبع ...

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