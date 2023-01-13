اليوم.. جدول المباريات الحاسمة في ختام دور المجموعات لخليجي 25

2023/01/13 | 11:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

يلتقي منتخبا الإمارات وقطر، اليوم الجمعة، في الساعة السادسة مساءً على ملعب الميناء الأولمبي، في ما يواجه المنتخب البحريني نظيره الكويتي في التوقيت نفسه، لكن على ملعب البصرة الدولي، في ختام دور المجموعات لخليجي 25.





وتقابل الإمارات وقطر في 18 مباراة، وكان الفوز من نصيب الإمارات في 5 مباريات، وللمنتخب القطري في 7 مباريات، وتعادل الفريقان في 6 مباريات.





ويدخل منتخب البحرين مواجهة اليوم، بأكثر من فرصة لبلوغ الدور الثاني، في حين يحتاج الكويت بشكل كبير للفوز، لبلوغ الهدف ذاته والخروج من حسابات معقدة.





ويتوقف التأهل في المجموعة الثانية، على نتيجة مباراة الإمارات وقطر، وكذلك مواجهة البحرين ضد الكويت.

تحرير: أ.ق

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