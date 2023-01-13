2023/01/13 | 11:30 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: B5sIPlqZdFs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مواطن يهدد بالانتحار مناشدا رئيس الوزراء ووزير الدفاع باعادته للخدمة) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مواطن يهدد بالانتحار مناشدا رئيس الوزراء ووزير الدفاع باعادته للخدمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).